Ramais do município de Careiro, no AM, terão obras de recuperação

Os ramais receberão serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização | Foto: Divulgação/Seinfra

Manaus - Foi anunciado na manhã desta segunda-feira (4), a assinatura do contrato para o início das obras de recuperação e pavimentação de mais dois ramais rodoviários no município do Careiro Castanho. A obra é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Segundo informações da assessoria ao Portal Em Tempo , o trecho corresponde ao Ramal do 11, no Km 11 da rodovia AM-254, com 9,46 quilômetros de extensão; e o Ramal da Cabeceira do Purupuru, situado no Km 22 da BR-319, com 8,71 quilômetros.

Com largura de 9 metros, dos quais 6 metros serão de pista de rolamento e 1,50 metros de acostamento, o Ramal do 11 receberá serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização. Já o Ramal do Purupuru terá 7 metros de largura com 6 metros de pista de rolamento e 0,50 metro de acostamento em cada lado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima anuncia pacotes de medidas para reduzir impactos econômicos