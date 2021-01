Desempregado? Sine-AM oferta 17 vagas nesta terça (5)

Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected] | Foto: Divulgação

Manaus- A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulgou 17 vagas de emprego para esta terça-feira (05).

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Duas vagas: técnico de telecomunicações

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obs.: disponibilidade de horário, possuir CNH atualizada, curso técnico de Fibra Óptica/Telecomunicações ou áreas afins será um diferencial. Conhecimento em redes de cabos ópticos (FTTH, PTP e Redes), domínio dos equipamentos, vivência com instalação e cabeamento estruturados e currículo atualizado.

Cinco vagas: artífice de manutenção

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obs.: conhecimentos em manutenção predial, elétrica, civil e hidráulica, possuir cursos de NR10, NR20, NR33 e NR35. Currículo atualizado.

Dez vagas: vendedor externo

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência.

Obs.: gostar de trabalhar com vendas e currículo atualizado.

