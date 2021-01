Triagem do HPS 28 de Agosto, em Manaus, é realizado por bombeiros

Desde o início da pandemia, a SES-AM tem contado com o apoio dos profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros, aprovados no concurso público de 2009 | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus- A partir de hoje (5), os profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) farão o serviço na tenda de triagem do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, em Manaus.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) ao Portal Em Tempo , a medida visa liberar os profissionais que estão atuando nas tendas para reforçar a assistência médica dentro da unidade.

Serão ao todo 37 profissionais da corporação, sendo sete médicos, 14 enfermeiros e 16 técnicos de enfermagem, que trabalharão em regime de plantão, das 7h às 22h, diariamente, executando a triagem dos pacientes que procuram atendimento com sintomas de Covid-19.

Desde o início da pandemia, a SES-AM tem contado com o apoio dos profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros, aprovados no concurso público de 2009.

Os profissionais foram atuantes no Hospital de Combate à Covid-19, e atualmente prestam assistência na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) e no atendimento especializado ambulatorial da Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, unidades pertencentes à rede estadual de saúde.

