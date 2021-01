Juíza sugere trancar participantes de festas clandestinas na Arena

Jaíza Pinto é juíza na 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Estado do Amazonas | Foto: Jander Vieira

Manaus – A juíza federal Jaíza Pinto Fraxe repercutiu nas mídias sociais no último sábado (2), gerando comentários para os internautas, após divulgar em seu twitter críticas a quem frequenta festas clandestinas durante a pandemia: "O lockdown que eu sonho é trancar todos os participantes de festas clandestinas na Arena e deixar lá até o fim da pandemia. Vírus e hospedeiros juntos. Liga o som e deixa lá", disse.

Fraxe ainda chegou a defender o auxílio para os manauaras, que logo após decreto na última semana, poderão sair prejudicados. “Manifestante que quer ajudar a salvar vidas, deve conciliar as medidas restritivas com um auxílio financeiro do estado aos pequenos pelo período das restrições. Essa é uma medida boa”, afirmou.

Com o aumento de casos e internações, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou na última segunda-feira (4) por meio de live nas redes sociais, novas medidas para o enfrentamento da Covid-19.

O decreto nº 43.269, em cumprimento à decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), suspendeu as atividades econômicas não essenciais pelo prazo de 15 dias, em decorrência da emergência em saúde pública provocada pela pandemia.

Em último boletim da Fundação de Vigilância da Saúde (FVS-AM) publicada na segunda-feira (4), foram registrados 559 novos casos de Covid-19, totalizando 202.972 casos da doença no Amazonas.



