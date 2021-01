HPS João Lúcio pede ajuda para localizar família de paciente

Manaus - O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado pede ajuda para localizar parentes do paciente Valdete Miranda do Nascimento, de 58 anos. O homem foi levado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para a unidade na segunda-feira (4), após ser encontrado desacordado no hotel onde estava hospedado.

O paciente está estável e lúcido, mas precisa passar por uma cirurgia neurológica e do acompanhamento de algum familiar. Conforme consta no registro de entrada no hospital, o nome da mãe do paciente é Balbina Miranda do Nascimento.

De acordo com a equipe do serviço social, a proprietária do hotel, onde o paciente estava, relatou que o homem é de Curitiba, no estado do Paraná, e está em Manaus para encontrar uma filha, porém nem a dona do local e nem o paciente souberam dar mais informações sobre essa familiar.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização das famílias do paciente, que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 ou que procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, Coroado, Zona Leste de Manaus.

*Com informações da assessoria