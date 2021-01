David Almeida reúne com líderes evangélicos para reforço contra Covid

Na pauta, estava o decreto governamental que suspende o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais no Estado do Amazonas pelo período de 15 dias | Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom

Manaus- Com o objetivo de alinhar as medidas de prevenção nos templos durante a pandemia do novo coronavírus, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), se reuniu com 12 representantes de igrejas evangélicas da cidade. O encontro aconteceu nesta terça-feira (5), na sede da prefeitura, bairro Compensa, zona Oeste.

Na pauta, estava o decreto governamental que suspende o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais no Estado do Amazonas pelo período de 15 dias.

O prefeito David Almeida destacou a necessidade de aumentar os cuidados básicos para conter a nova onda de contaminação que atinge o Estado.

“Os lideres religiosos presentes na reunião representam quase 30% da população de Manaus. Vieram conversar sobre o decreto governamental, a diminuição dos cultos presenciais e a utilização dos cultos remotos. Hoje, temos 1,1 mil leitos clínicos, e não estão dando conta. Só temos uma forma de diminuir esse número, que é fazer o distanciamento social”, afirmou David Almeida.

O prefeito David Almeida planeja se reunir com lideranças católicas nesta quarta-feira (6), com objetivo de tratar o mesmo tema.

