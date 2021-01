Prefeito de Manaus alinha ações com MS para acelerar vacinação

O encontro aconteceu na noite desta terça-feira (5), no Centro de Cooperação da Cidade (CCC) | Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus David Almeida (Avante) participou de uma reunião com representantes do Ministério da Saúde e governo do Amazonas, para alinhar as ações de combate à Covid-19 na cidade. O encontro aconteceu na noite desta terça-feira (5), no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), localizado no Parque 10, zona Centro-Sul.

O prefeito voltou a salientar a importância do trabalho em conjunto entre os governos e a importância da disponibilização, o quanto antes, da vacina contra a doença na imunização da população.

"Estou em conversas com parceiros privados. Sabemos que precisa do aval do governo federal e da agência reguladora, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Nós estamos buscando, além dessa opção de recebermos a vacina do governo federal, outras alternativas para que Manaus possa, efetivamente, adquirir a vacina e fazer a imunização da sua população o mais rápido possível", afirmou o prefeito.

O encontro contou com a presença do diretor do Ministério da Saúde(MS), Vinícius Nunes, do secretário de Estado de Saúde (SES-AM), Marcellus Campêlo, da secretária municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, e terminou com os governos firmando a parceria, para ampliar os esforços no combate ao aumento no número de casos de Covid-19 no Amazonas.

"A partir de segunda-feira (11), estaremos com ações integradas com distribuição maciça de medicamentos e teste rápido. Vamos fazer a testagem da população e essas ações conjuntas, certamente vão minimizar, vão diminuir a incidência da procura das pessoas às unidades do Estado, de média e de alta complexidade".

