Atendimento ambulatorial de fisioterapia é suspenso na FCecon

Manaus - Por medida de segurança em relação ao novo coronavírus, Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), suspendeu, durante esse mês de janeiro, o atendimento ambulatorial do serviço de Fisioterapia da unidade.

Segundo a gerente do serviço de fisioterapia da FCecon, fisioterapeuta Patrícia Chagas, somente o atendimento ambulatorial do setor será suspenso no mês de janeiro, para proteção dos pacientes em função do aumento de casos de Covid-19 no Amazonas, e por se tratar de atendimento eletivo.

Os profissionais da fisioterapia serão redirecionados para o atendimento aos pacientes que necessitarem de internação na FCecon com Covid-19, tanto em leitos clínicos quanto na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A instituição dispõe de 23 leitos para as pessoas que tenham a doença, como parte da quarta fase do plano de contingência do Governo do Estado no enfrentamento ao novo coronavírus.

Remarcação

Os pacientes que têm sessão ambulatorial de fisioterapia marcada para janeiro não precisam se deslocar até a Fundação para remarcar os atendimentos. Os pacientes serão comunicados, por telefone, sobre as novas datas, com previsão de retorno para fevereiro.

Cuidados

A fisioterapeuta Patrícia Chagas reforça que os pacientes oncológicos precisam manter o tratamento e redobrar os cuidados quanto ao uso de máscaras, lavagem das mãos e evitar aglomerações.

