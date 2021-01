Urgente: incêndio atinge prédio comercial no Centro de Manaus

Uma intensa fumaça negra cobriu o céu da região e assustou moradores da localidade | Foto: Divulgação

Manaus - Um incêndio atingiu no início da tarde desta quarta-feira (6) um prédio comercial, localizado na rua Barroso, no Centro de Manaus.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionados e atuam com nove viaturas para conter o fogo no local. Não há vítimas.

"Ao todo foram três salas comerciais atingidas, dentre elas, um depósito de uma loja de calçados com vários materiais inflamáveis. Houve apenas danos materiais. Foram utilizados pelo menos 5 mil litros de água para apagar as chamas", explicou o chefe de estado maior do CBMAM), Jair Ruas Bragas.



As primeiras informações divulgadas pela assessoria de comunicação do CBMAM é que o estabelecimento funciona como um depósito de calçados. E as chamas se concentram no segundo andar do edifício.

Uma intensa fumaça negra cobriu o céu da região e assustou moradores da localidade. As causas do incêndio devem ser apuradas pela perícia.

Veja a live no local do incêndio