Adolescente morre após empinar moto e bater em árvore em Manaus

Vítima pilotava uma Honda Tintan 150 | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O adolescente Kevin Kauã Melo da Costa, de 15 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (6), após sofrer um grave acidente de trânsito na rua Paranavaí, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, o adolescente e um amigo estavam brincando de empinar uma Honda Tintan 150, de cor preta, quando Kevin que pilotava a motocicleta perdeu o controle e bateu em uma árvore.

Na colisão, a vítima, que estava sem capacete, bateu a cabeça e morreu na hora. Já o amigo quase caiu em um igarapé da localidade.

Samu ainda foi acionado, mas a vítima não resistiu | Foto: Suyanne Lima

O colega ainda conseguiu sair do lugar e avisou a mãe de Kevin sobre o acidente. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima, mas acabou apenas constatando a morte dela.

"Essas cenas de jovens empinando motocicletas são comuns nessa rua. Eles estavam apenas treinando, pois é durante a madrugada que acontece o famoso 'rolezinho', em que vários motociclistas se reúnem para empinar moto", relatou um policial militar que esteve na ocorrência.

O local do acidente foi isolado e as equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja a live no local do acidente