Denúncia: loja de móveis em Manaus funciona em meio à pandemia

Manaus - A empresa Apa Móveis foi alvo de denúncia nesta semana. Segundo informações de testemunhas ao Portal Em Tempo, lojas da empresa estariam descumprindo o decreto governamental e funcionando aos sábados e domingos, dias que o comércio não essencial está vetado.

Um morador próximo conta que a loja não fecha aos fins de semana. "Os funcionários estão chegando sem os uniformes, como forma de despistar, mas eles ficam lá, com uma das portas, aberta. Já liguei para o 190, mas ninguém apareceu por lá", relatou.

Um dos funcionários contou que está com medo de não ir ao trabalho por medo de represália da empresa.

"As lojas estão abertas de domingo a domingo, independente de funcionar ou não. Os trabalhadores que não comparecerem, seriam demitidos, foi o que nos falaram. Os gerentes também estão lá e ainda tentam falar com a polícia, quando algum deles chega para fechar a loja", relatou.

"Eu já vi cerca de dez funcionários lá. Estão brincando com a saúde. Neste domingo (3), a loja do Mutirão abriu. Quando eles percebem algum ‘perigo’, fecham as portas, mas logo abrem de novo", disse um dos denunciantes.

Veja o momento em que a loja é fechada por descumprimento:

A equipe de reportagem do entrou em contato com a empresa e questionou sobre as acusações. A Apa Móveis se posicionou por meio de nota.



"Informamos que nós, dirigentes das Lojas Apa Móveis, estamos cumprindo todas as normas estabelecidas pelo Decreto do Governo do Estado do Amazonas, respeitando os horários de funcionamento pré-estabelecidos, operando de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, apenas na modalidade de Drive-thru. Sem funcionamento aos sábados, domingos e feriados. A direção da Apa Móveis compartilha da preocupação e da seriedade do momento crítico que estamos vivenciando, e preza pelo bem estar e segurança dos nosso colaboradores e clientes", c comunicou a empresa.

