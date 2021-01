Em Brasília, Wilson Lima solicita abertura de mais leitos para o HUGV

| Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - Em reunião com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), general da reserva Oswaldo de Jesus Ferreira, nesta quarta-feira (06/01), em Brasília, o governador Wilson Lima solicitou a abertura de mais leitos no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) para pacientes com Covid-19.



A reunião faz parte de uma agenda de compromissos do governador na capital federal, onde, também, esteve reunido com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para garantir o envio de equipamentos para fortalecer a rede estadual de saúde.

"Estive reunido com o presidente da Ebserh para pleitear a abertura de mais leitos no HUGV e nos espaços disponíveis da estrutura da unidade, tendo em vista a alta demanda de pacientes com Covid-19. Ele entendeu a nossa realidade e irá fazer as tratativas para essa ampliação", explicou o governador Wilson Lima.

No dia 16 de dezembro, o Governo do Estado assinou convênio com a Ebserh para utilização de 75% da capacidade de leitos instalados no HUGV. Essa expansão faz parte do Plano de Contingência do Governo do Amazonas para reforçar a rede de saúde, tendo em vista o aumento no número de casos e sobrecarga dos hospitais particulares e da rede pública.

"Estamos buscando soluções para aumentar a capacidade de atendimento da nossa rede estadual de saúde, que tem, a cada dia, recebido muitas pessoas acometidas pela Covid-19, e precisamos encontrar alternativas que supram as demandas", enfatizou o governador Wilson Lima.

