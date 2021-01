Covid-19: jornalista amazonense, Izinha Toscano, morre aos 31 anos

Izinha era filha do cantor amazonense Afonso Toscano | Foto: Reprodução/Facebook

Manaus – A jornalista e cientista social Izinha Toscano de Melo morreu aos 31 anos, na noite desta quarta-feira (6), vítima de Covid-19. Ela estava internada no Hospital São Lucas desde sábado (2), mas não resistiu às complicações da doença.

Através das redes sociais, a jovem chegou a avisar que seria levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e pediu orações para a melhora do quadro de saúde. Izinha era filha do cantor amazonense Afonso Toscano, que morreu em maio de 2019.

Graduada pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), era colaboradora da Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom) desde 2019, onde atuava como assessora.

A jornalista também atuou em veículos de comunicação na capital, na Assembleia Legislativa do Estado e no Governo do Estado do Amazonas, e foi finalista em premiações como o de Jornalismo Milton Cordeiro e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

A Secom manifestou condolências aos familiares e amigos da jornalista.

“Izinha era querida por seus colegas de trabalho, e sua partida deixou a todos consternados. Uma profissional extremamente competente e talentosa, um ser iluminado e de coração enorme que deixará saudades em todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la”, diz a nota de pesar.



