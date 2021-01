Governo do AM abre inscrições para contratar profissionais de saúde

Também serão contratados de forma direta, por meio do banco de dados do Ministério da Saúde | Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) está realizando, a partir desta semana, a contratação direta de profissionais de saúde para fortalecer os serviços de atendimento nas unidades de urgência e emergência para o combate ao novo coronavírus (Covid-19). O processo de contratação está previsto na Portaria nº 0012/2021 da SES-AM.

Conforme informou a assessoria da SES-AM ao portal EM TEMPO , até sexta-feira (8), os enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, que foram indicados por suas unidades, devem comparecer ao setor de Recursos Humanos do local em que prestam serviços para formalizar o termo de contrato para atender à demanda temporária.

“É uma contratação necessária. Nós estamos tendo a iniciativa de priorizar os servidores que já têm um contrato com a rede de saúde. Então nós estamos oportunizando que eles tenham um segundo contrato com a rede de saúde”, explicou o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo.

O processo de contratação está previsto na Portaria nº 0012/2021 | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Também serão contratados de forma direta, por meio do banco de dados do Ministério da Saúde, um total de 1,4 mil profissionais de saúde, como médico intensivista, médico clínico geral, farmacêutico, enfermeiro intensivista, fisioterapeuta intensivista e técnico de enfermagem, devido à abertura de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Preferência

De acordo com o titular da SES-AM, após dar preferência para os profissionais do Amazonas, a contratação será aberta aos demais estados do Brasil com o apoio do Governo Federal. “Queremos proporcionar o fortalecimento da rede de saúde nos recursos humanos”, enfatizou Campêlo.

O chefe do Departamento de Gestão de Recursos Humanos da SES-AM (DGRH), Mário Mendonça Júnior, ressalta que também está em andamento a contratação para 913 vagas para áreas como assistente social, psicólogo, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeuta e técnico de enfermagem.

Reforço

Para fortalecer a saúde do Estado, a Associação Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas (Segeam) cedeu mil plantões de enfermagem, além dos já contratados com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), para os três principais hospitais e prontos-socorros de Manaus, que serão realizados entre os meses de janeiro e fevereiro.

*Com informações da assessoria

