Motorista de app fica ferida após capotar carro na avenida do Turismo

O carro capotou e invadiu a calçada da avenida, ficando completamente destruído | Foto: Divulgação

Manaus - Uma motorista de aplicativo, que não teve o nome divulgado, ficou ferida após sofrer um acidente na madrugada desta quinta-feira (7). Ela estava trabalhando quando perdeu a direção do carro em uma curva e capotou na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.



Segundo as autoridades, o caso aconteceu por volta das 3h, a vítima havia acabado de aceitar a solicitação de uma corrida.

Durante o percurso para buscar o passageiro no endereço indicado pelo aplicativo, ela acabou perdendo o controle do veículo que dirigia, modelo Sandero Renault, no momento em que passava por uma curva da via. O carro capotou e invadiu a calçada da avenida, ficando completamente destruído.

Ainda conforme a polícia, a mulher foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital , onde recebe atendimento médico. O quadro de saúde dela é estável.

Os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local do acidente controlando o fluxo de veículos, a fim de evitar novas fatalidades na área.

