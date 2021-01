Covid-19: Igreja Presbiteriana suspende cultos presenciais no Amazonas

A medida é válida a partir desta quarta-feira (7) | Foto: Reprodução Facebook

Manaus - O Conselho da Igreja Presbiteriana de Manaus (IPManaus) comunica oficialmente a suspensão dos cultos presenciais, inicialmente até o dia 31 de janeiro de 2021. A medida de prevenção foi tomada em razão do aumento exponencial no número de pessoas infectadas e de internações na capital, devido ao rápido avanço do Coronavírus no Amazonas. As celebrações permanecerão de forma virtual.

Mesmo amparado pela lei estadual nº 5.198, de 29 de maio de 2020, que considera as igrejas como atividade essencial, o Conselho da IPManaus - consciente da responsabilidade social da instituição em realizar ações que possam contribuir de forma significativa com a contenção da disseminação do vírus no Estado, bem como a preservação do bem-estar da comunidade e da sociedade em geral - suspendeu a realização de cultos presenciais. A medida é válida a partir desta quarta-feira (7).

“A decisão de suspender os cultos presenciais é um ato de amor e de cuidado com os membros da IPManaus, com a Capital e com o Amazonas. Também é um ato de fé, pois o Conselho tomou essa decisão pensando na preservação de vidas e crendo que o Senhor nosso Deus vai nos sustentar”, declarou o Pr. Francisco Chaves dos Santos, Pastor Efetivo da IPManaus.

Essa é a segunda vez que a igreja suspende suas atividades presenciais por conta da pandemia. A primeira vez, no ano passado, permaneceu quatro meses sem realizar eventos e cultos, para que não houvesse grande concentração de pessoas.

A decisão, também está em concordância com as medidas adotadas pelo Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura de Manaus, que tem indicado, por meio de decretos, o adiamento de eventos e reuniões de grande porte em todo o Estado.

Os cultos serão transmitidos aos domingos, às 18h15, nas redes sociais oficiais da igreja, facebook (/ipmanaus) e no canal do Youtube (IPManaus Oficial).

