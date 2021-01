Atenção condutores! Forte chuva causa novo deslizamento na AM-010

A Seinfra pede cautela aos motoristas nesse trecho e informa que sua equipe já liberou parte da pista | Foto: Divulgação/Seinfra





Manaus - Por conta da forte chuva que têm atingido a região, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) informa sobre um deslizamento de terra na altura do Km 127 da rodovia Deputado Vital de Mendonça (AM-010), próximo ao Ramal do Banco.

A chuva também ocasionou o surgimento de erosões em alguns trechos da estrada, que já estão recebendo serviços de recuperação.

A Seinfra pede cautela aos motoristas nesse trecho e informa que sua equipe já liberou parte da pista. A secretaria aguarda agora a troca dos postes de energia, o que já está sendo feito pela Amazonas Energia, para dar continuidade ao processo de retirada do material que ainda está sobre a via.

Outro caso

No último dia 30 de dezembro, uma cratera abriu e um deslizamento de terra foi ocasionado na rodovia estadual AM-010, que liga a capital aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

De acordo com o a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), uma equipe do órgão e da concessionária responsável pela manutenção da estrada já se deslocaram aos dois trechos afetados, para que as primeiras providencias sejam adotadas.

Ainda segundo a secretaria, serão realizados a sinalização nos locais das ocorrências, a fim de evitar acidentes. Também serão feitos a canalização da água e o levantamento da situação para que os problemas sejam solucionados de forma definitiva.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dona de casa morre após ser atropelada por dois carros em Manaus