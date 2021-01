Recebe ‘Leite do Meu Filho’? Fique atento para novo endereço em Manaus

A Central Phelippe Daou, no shopping popular Phellipe Daou continuará atendendo | Foto: Reprodução

Manaus - A partir da próxima segunda-feira (11), a Central de Atendimento do "Programa Leite do Meu Filho", que funcionava na avenida Dom Pedro, passará a atender no prédio do Complexo Oeste de Saúde, localizado na rua Comandante Paulo Lasmar, conjunto Santos Dumont, bairro da Paz.

Segundo informações da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a Central Phelippe Daou, no shopping popular Phellipe Daou, na avenida Camapuã, n° 2.985, próximo ao Terminal 4, continuará atendendo normalmente das 8h às 16h30, em dias úteis.

Para ter direito do projeto é necessário:

- Ter criança menor de 5 anos de idade,

- Prescrição médica para crianças menores de 12 meses com indicação clínica para substituição do leite materno por fórmula infantil,

- Perfil de vulnerabilidade social da família.

