Idam cria canal de comunicação para atender produtor durante pandemia

Os produtores poderão entrar em contato para esclarecer dúvidas | Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) criou, nesta quinta-feira (07), o canal de comunicação “Idam Atende”.

O objetivo é facilitar o acesso de produtores familiares a informações direcionadas à produção rural durante a pandemia de Covid-19, dado que, no momento, as atividades estão sendo realizadas em regime de teletrabalho, conforme Decreto do Governo do Amazonas nº 43.271, de 6 de janeiro de 2021.

Os produtores poderão entrar em contato para esclarecer dúvidas sobre serviços ou obter informações referente ao Cartão do Produtor Primário (CPP), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Crédito Rural, assim como informações técnicas nas áreas de pesca e aquicultura, produção animal, produção vegetal, produção florestal, agroindústria, entre outros.

“A produção de alimentos no estado não pode parar e os produtores do interior do Amazonas precisam desse apoio técnico. Para isso, o Idam está seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde e vigilância sanitária. Nossa prioridade é preservar vidas”, disse o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Estudo registra queda nas populações de aves da Floresta Amazônica

Operações contra desmatamento e queimadas iniciam em março, no AM