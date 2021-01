Abrigo Nacer arrecada doações para reforçar prevenção à Covid-19

Os recursos que mantêm a casa são provenientes de pessoas físicas e jurídicas que fazem doações regulares | Foto: Divulgação

Manaus - Com o aumento de casos da Covid-19 em Manaus, o Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) reforçou os protocolos de prevenção ao vírus para garantir a segurança das 19 crianças e adolescentes, que moram atualmente na instituição.

Além dos cuidados com a higienização e a suspensão temporária de visitas, o abrigo está arrecadando doações para compra de vitaminas e alimentos para compor uma dieta balanceada, que ajude a fortalecer o sistema imunológico dos acolhidos.

“Ressaltamos que neste momento delicado, em que os cuidados devem ser redobrados, as doações se tornam ainda mais necessárias para nossos acolhidos e bom funcionamento do nosso trabalho”, destaca o diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues.

A instituição atua no acolhimento de crianças e adolescentes que sofreram, entre outros casos, com a negligência, o abandono, maus tratos e a gravidez precoce. No local, eles recebem a assistência necessária até que retornem para a família de origem ou sejam encaminhados para adoção.

Segundo Rodrigues, os gastos mensais com medicamentos e suplementos como vitamina C e D chegam a R$ 700.

“Toda contribuição é bem-vinda e ajudará a garantir qualidade de vida e saúde para nossos pequenos”, afirma.As doações podem ser feitas através do site nacer.doareacao.com.br, pelo WhatsApp (92) 98402-7410, ou por meio do PIX 01553780000160. Também podem ser entregues em sistema de drive thru, na sede da instituição, localizada na Rua 35, 2B, Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez.

