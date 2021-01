‘Sejusc Abraça’ se reinventa e mantém atividades com videoaulas

A Sejusc tem o intuito de aumentar o corpo técnico do projeto para, consequentemente, aumentar o número de pessoas beneficiadas | Foto: Divulgação

Manaus - As atividades do “Sejusc Abraça”, projeto da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) para as Pessoas com Deficiência (PcDs), passaram a ser realizadas de forma remota, por meio de videoaulas educativas enviadas aos usuários do projeto. A novidade atende ao Decreto n° 43.235, de 23 de dezembro de 2020.

Realizado nos Centros de Convivência da Família, o projeto foi interrompido de forma presencial após a publicação do decreto governamental, mas mantém suas atividades com vídeos gravados pelos fisioterapeutas e fonoaudiólogos envolvidos na iniciativa. A meta é não prejudicar as evoluções conquistadas pelos usuários. Ao todo, mais de 300 PcDs estão cadastrados no “Sejusc Abraça”.

De acordo com o secretário William Abreu, titular da Sejusc, é importante dar continuidade ao projeto que beneficia dezenas de pessoas com deficiência. Ele também destaca que, além de oferecer assistência à família do participante, o inscrito também passa a ter uma atividade para poder ajudar no seu desenvolvimento físico e intelectual.

A secretária executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc, Lêda Maia, enfatiza a importância de continuar dando assistência aos usuários do projeto.

“Sabemos que a criança ou jovem com deficiência em casa, se não fizer o acompanhamento certo, começa a regredir nos avanços conquistados. Essa é a nossa principal preocupação. Pensamos em fornecer esse acompanhamento on-line para essas pessoas, para que, na medida do possível, continuem se exercitando”, disse a secretária.

Aprovação – Segundo a gerente do “Sejusc Abraça”, Karina Miranda, a nova configuração das atividades tem agradado os responsáveis pelas crianças e adolescentes beneficiados com o projeto.

