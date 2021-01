Prefeitura realiza nova vistoria em prédio que pegou fogo no Centro

Essa já é a segunda avaliação realizada no local | Foto: Divulgação

Uma nova vistoria técnica da Prefeitura de Manaus foi realizada nesta quinta-feira, 7/1, no prédio localizado na rua Barroso, Centro, onde ocorreu um incêndio, na última quarta-feira, 6, pela equipe de engenharia da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, vinculada à Casa Militar do município.

“Fomos acionados para dar o suporte técnico e realizar a avaliação do prédio atingido, e do local como um todo, até pela prevenção dos outros prédios comerciais em torno do local. Esse é o trabalho do prefeito David Almeida, por meio da Defesa Civil municipal, oferecer essa assistência e apoio aos proprietários, por meio do laudo técnico, e assim minimizar os riscos e proporcionar o mais rápido possível a pronta resposta e que a área toda esteja em segurança”, informou o coronel Fernando Júnior, da Defesa Civil.

Segundo ele, na primeira vistoria, realizada no dia do incêndio, a equipe técnica da Defesa Civil, além de prestar suporte aos profissionais do Corpo de Bombeiros, realizou o primeiro atendimento de análise estrutural. “Nossa equipe de engenharia está desde ontem realizando a devida análise, para apontar os detalhes e a solução mais rápida para que este empreendimento volte a funcionar em tempo ágil”, salientou.

Ele também informou que, após o fechamento do relatório avaliativo da estrutura do prédio, previsto ainda para esta semana, serão providenciadas as próximas ações técnicas no local.

Trabalho preventivo

“Por determinação do prefeito David Almeida, a Casa Militar de Manaus tem o objetivo primordial de sempre estar atendendo a população de áreas de risco, que venha a sofrer algum sinistro ou perder a casa por situações de deslizamento ou alagamento, assim como a população em geral. E para isso, vamos reforçar os recursos tecnológicos na expectativa de antecipar e agilizar as situações que possam vir a ocorrer na área urbana e na zona rural”, observou o secretário-chefe da Casa Militar, tenente William de Oliveira Dias.

O órgão conta com importantes ferramentas tecnológicas para o trabalho preventivo em Manaus, como os pluviômetros automáticos instalados nas comunidades, para a prevenção dos desastres em período de chuva, garantindo uma ação de resposta mais rápida, para evitar deslizamentos, desabamentos e alagamentos.

Por meio dos pluviômetros e das importantes informações recebidas pelos aparelhos, a Defesa Civil identifica em que áreas deve agir, podendo antecipar os atendimentos durante as chuvas e diminuir os impactos materiais e físicos.

*Com informações da assessoria