Bombeiros encontram corpo de homem em rio de Manacapuru

Buscas contaram com apoio do helicóptero utilizado pela DIOA | Foto: Divulgação

Manacapuru - Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), estiveram nesta quinta-feira (7), no rio Manacapuru, nas proximidades da entrada do Paraná do Anamã, na zona rural daquele município - distante 68 quilômetros da capital. Eles localizaram o corpo de Israel da Silva Freitas, de 39 anos. A vítima havia desaparecido nas águas.

De acordo com informações do CBM-AM, Israel saiu para pescar com outras duas pessoas, quando suspostamente sofreu um ataque cardíaco ou epiléptico e caiu no rio.

Dois bombeiros militares mergulhadores realizaram as buscas e por volta das 17h localizaram o corpo da vítima. A operação também contou com apoio de oficiais do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA).

O corpo deve passar por exame necroscópico que irá definir a causa da morte.