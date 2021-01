Sociedade Portuguesa Beneficente do AM: crise com o Governo Provincial

Manaus –Após a exigência para que cantoras pudessem expor seus shows em salão que serviria de enfermaria para a região, a diretoria e o Presidente da Província entraram em crise, no ano de 1888. A crise do Governo Provincial durou de 1850 a 1889, segundo a Constituição Imperial, nos artigos 165 e 166.

Na tentativa de minimizar as dificuldades financeiras da Província, foram redirecionadas partes de verbas diretamente para o Amazonas, logo após veio a primeira crise do estado, foi o que explicou o Historiador Daniel Sales.

“Aranha, para suprir as dificuldades financeiras da Província conseguiu que o Governo Imperial redirecionasse algumas partes de verbas do Pará e do Maranhão para o Amazonas. Fundou um jornal - O 5 de Setembro - e fomentou o comércio. Ou seja, essa primeira crise foi contornada. A propalada crise deu-se no penúltimo ano da Província em 1888”, explica Sales.

Em resolução publicada, a solicitação foi feita pelo Presidente da Província –Joaquim Cardoso Andrade, que acabou não sendo atendida.

“O Senhor Presidente traz ao conhecimento de seus colegas o pedido que lhe fora feito pelo Exmo. Sr. Presidente da Província para ser cedido às cantoras Savio e Kalas o salão acabado de edificar para servir de enfermaria, a fim desses artistas darem ali os seus concertos: O Sr. Presidente declara mais que expusera a S. Exa. Sr. Presidente da Província não poder ser atendido...”, consta em atas das sessões de 23 e 25 de agosto.

A decisão tomada pelo colegiado não mediu esforços ao ser lida com as autoridades governamentais, que ainda tentaram forçar a Entidade a deixar de lado a ordem para a exibição de duas artistas.

Andamento

Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas | Foto: Acervo Abrahim Baze

No decorrer da sessão dos participantes, se manifestaram com revolta sobre a exigência autoritária, considerada uma exigência, foram regrados na imposição e não dando resposta ao Presidente da Província.



A alta autoridade, em 25 de agosto de 1888, na província, cumpriu a diretoria da Sociedade Portuguesa Beneficente o dever de acusar recebimento do ofício, em que se exigiu a apresentação na secretaria do governo e dentro do prazo de 48 horas do título definitivo de concessão do terreno que a Sociedade Portuguesa Beneficente ocupava na praça General Osório.

Embora sem funcionamento, a meta do hospital completo não deixou de ser prioridade para os dirigentes da sociedade. Em 1891, ainda sem funcionar, foi solicitado esforços para edificação do corpo central do edifício, localizado na praça Uruguaiana, estrada de Epaminondas. Durante 15 dias, foi solicitado a continuação das obras Central do hospital.

Para Sales, apesar da altivez da Sociedade Beneficente em não se humilhar ao governo, houveram pontos negativos, como a perda de tempo.

“O confronto em si. A perda do seu terreno (da Beneficente) doado em 1874, pelo presidente de então, da província do Amazonas, Domingos Peixoto. O hospital teve que ser construído bem longe dali na atual Avenida Joaquim Nabuco”, contou.

Apenas em 15 de julho, plantas e orçamentos para edificação do corpo central do hospital foram entregues. As atas não revelam o nome do engenheiro que elaborou as plantas do corpo central do hospital. Há apenas referências ao desenhista, Sandro Pereira.

Final da crise

Em resposta, a diretoria afirmou o respeito e acatamento, confirmando a oportunidade legal que apresentaria ao poder competente os seus documentos, em que em1874 já possuía posse do terreno, edificado do prédio destinado ao hospital.

Diante de ameaças dentro do direito e exigência autoritária, demonstrando que a crise não ultrapassou limites de trocas de correspondência, embora o prédio para o hospital tenha ocorrido 4 anos depois do incidente. A crise terminou com a retomada do terreno da Beneficente, por parte do governo. O Governo Provincial provocou uma retaliação para com a Beneficente.

Após a vitória da crise, com alta influência, a sala permaneceu destinada à enfermaria, para fins hospitalares, mas não chegando a ser montada e entrando em funcionamento, por motivos financeiros ou outros.

