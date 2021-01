Dois ficam feridos após grave acidente na avenida Constantino Nery

Acidente aconteceu na noite desta quinta (7) | Foto: Divulgação

Manaus - Um motociclista de 37 anos e um vendedor ambulante de 31 anos ficaram feridos após um grave acidente de trânsito ocorrido na noite desta quinta-feira (7), na avenida Constantino Nery, na Zona Centro- Sul de Manaus. Os dois foram socorridos por equipes de resgate em ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Testemunhas relataram que o motociclista estava trafegando no sentido Centro-Bairro, quando o semáforo abriu e ele acelerou a motocicleta, modelo XRE300, de cor cinza. Nesse momento, o vendedor foi atravessar a rua e acabou sendo atropelado .

As vítimas tiveram fraturas expostas e ficaram no chão da avenida até a chegada do socorro. A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

Os feridos foram conduzidos ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto , naquela mesma zona, e o caso deve ser registrado em uma delegacia após eles receberem alta.

