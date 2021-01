Matrículas 2021 começam nesta sexta (8) no Amazonas; confira as vagas

A confirmação da matrícula, em todos os casos, ocorre de maneira automática | Foto: Divulgação

Manaus - As matrículas para os alunos da rede pública de ensino do Amazonas, no ano letivo de 2021, começam a partir desta sexta-feira (8), conforme divulgou a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado, em coletiva realizada no formato on-line. Ainda não há data oficial para o retorno das aulas.

A rede municipal espera atender, ao todo, 263 mil alunos, em 502 unidades de ensino, com a abertura de mais de 46 mil novas vagas. Já a rede estadual, deve atender 589 mil estudantes, entre alunos em continuidade de ensino e novos alunos em 599 unidades escolares. Para os novatos, estão sendo ofertadas 168 mil vagas.



A coordenadora de matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas (Seduc-AM), Irlanda Araújo, destacou que não serão realizados atendimentos presenciais em primeiro momento, e as matrículas ocorrem através do site www.matriculas.am.gov.br .



As matrículas ocorrerão em parceria com a Seduc-AM e a Secretaria Municipal de Educação (Semed). Este ano, devido à pandemia da Covid-19, o procedimento será feito totalmente na versão digital.

A confirmação da matrícula, em todos os casos, ocorre de maneira automática. "Não há necessidade que os pais ou responsáveis compareçam às escolas nesse momento. A entrega da documentação será feita apenas no retorno presencial das aulas, que ainda não tem data definida", afirmou a coordenadora Irlanda Araújo.



Calendário de Matrículas

A transferência por reordenamento iniciou nesta sexta, e a confirmação ocorre entre os dias 11 e 12 de janeiro. Outras transferências ocorrem a partir de 20 de janeiro, com prioridade aos alunos com deficiência até o dia 21. Aos demais alunos, as transferências ocorrem entre os dias 22 e 25 de janeiro.

A matrícula de novos alunos ocorre, com prioridade aos alunos com deficiências, entre os dias 25 e 26 de janeiro. Aos demais alunos, as matrículas ocorrem entre os dias 29 de janeiro e 1 de fevereiro.

Os alunos retardatários de todos os ensinos podem realizar a matrícula a partir de 2 de fevereiro.

A rematrícula automática aos alunos que já possuem cadastro nas escolas públicas iniciou em 28 de dezembro, e encerrou na última quinta-feira (7).

Matrícula de alunos estrangeiros

O processo de matrícula para os alunos estrangeiros que possuem documentação atualizada ocorre no mesmo formato oferecido aos alunos brasileiros, ou seja, no formato on-line.

Os alunos, tanto estrangeiros quanto brasileiros, que não possuem documentação atualizada, devem procurar atendimento presencial nas coordenadorias distritais ou regionais da Seduc.

Leia mais:

Novos alunos precisam estar cadastrados para reservar vagas

Manaus terá 20 professores na galeria de honra