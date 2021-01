Prefeitura e IMMU discutem soluções operacionais para o T6, em Manaus

David Almeida frisou a urgência para solucionar os problemas do local e impedir que o transporte clandestino cresça na região | Foto: Thiago Fernando / Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), se reuniu com o diretor do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Francisco Bezerra, para discutir as soluções operacionais para serem implementadas no Terminal Helso do Carmo Ribeiro (T6), localizado no Conjunto Viver Melhor, zona Norte da capital.

Segundo informações da assessoria ao Portal Em Tempo , David Almeida afirmou que será fundamental juntar esforços para encontrar uma solução que ajude operacionalizar o terminal. A localização do terminal acaba amplia o tempo de viagem dos usuários do transporte.

“Estamos afim de buscar uma solução para fazer com que essa bela plataforma, esse belo terminal possa ser utilizado. O grande problema é que não passam ônibus nessa rota, e as pessoas querem andar para frente. Do jeito que foram construídos, as pessoas que vêm lá do União da Vitória, do Santa Etelvina, têm que andar para trás”, explicou o prefeito.

David Almeida frisou a urgência para solucionar os problemas do local e impedir que o transporte clandestino cresça na região.

“Isso abre espaço para o clandestino. Então nós estamos buscando essa solução para poder colocar em operação esse terminal”, afirmou.

O T6 também deve receber as linhas do transporte público que passam pelo Conjunto Viver Melhor e pela AM-010, além de atender a necessidade da população que mora nos bairros vizinhos.

