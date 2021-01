Caic do bairro São José recebe reforma com investimento de R$ 326 mil

A ordem de serviço para o início da obra foi assinada pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, Carlos Henrique Lima | Foto: Divulgação/Seinfra

Manaus - O prédio do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Ana Maria dos Santos Pereira Braga, situado no bairro de São José, na zona Leste de Manaus, receberá reforma com investimento de R$ 326.109,21, em recursos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8).

Segundo informações do Governo do Amazonas ao Portal Em Tempo , a ordem de serviço para o início da obra foi assinada pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, Carlos Henrique Lima.

O projeto, anunciado em novembro de 2020 pela primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, tem por objetivo promover melhorias na capacidade de atendimento, conferir celeridade ao atendimento médico, facilitar a acessibilidade do local e proporcionar maior conforto aos pais, mães e crianças.

O contrato contempla a realização de obras de reforma dos banheiros, consultórios médicos, recepção, salas administrativas, brinquedoteca, escovódromo, fraldário, área externa, telhado, sistema de refrigeração, iluminação, melhoria da acessibilidade, ampliação do número de vagas no estacionamento e troca do piso intertravado, dentre outras ações.



