Adaf emite 34,3 mil Guias de Trânsito Animal em 2020

Em novembro, a Adaf implantou, em parceria com a Sefaz-AM, um projeto-piloto para coibir fraudes, com a inclusão na GTA | Foto: Divulgação/Adaf

Manaus - Em 2020, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) registrou a emissão de 34.377 Guias de Trânsito Animal (GTAs), apesar das restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

A GTA é documento obrigatório para o transporte intra e interestadual de animais, e sua emissão integra o conjunto de serviços essenciais que precisam ser mantidos pelo Governo do Estado, mesmo em face da crise sanitária. Em 2019 foram emitidas 43.609 GTAs.

“A Adaf, apesar das dificuldades trazidas pela pandemia, não mediu esforços para manter a emissão das GTAs. Trabalhamos com toda segurança, através da solicitação da emissão via Whatsapp, para aqueles municípios onde o Sistema de Defesa Agropecuária do Amazonas (Sidaam) já está implantado, e através de agendamento, para os municípios que ainda não possuem o sistema”, ressalta o coordenador de Trânsito de Animais, Produtos e Subprodutos, fiscal agropecuário médico veterinário, William Bressan.

Em novembro, a Adaf implantou, em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), um projeto-piloto para coibir fraudes, com a inclusão na GTA do código de barras da nota fiscal eletrônica referente à venda de animais. A novidade foi mais um passo na modernização da Guia, que é emitida eletronicamente desde 2018.

O controle do trânsito dessa natureza no Amazonas é essencial para garantir a sanidade animal e também para manter o reconhecimento nacional do status sanitário de zona livre de febre aftosa sem vacinação dos 13 municípios amazonenses pertencentes ao Bloco I, uma das grandes conquistas da Adaf em 2020.

“Sempre estamos buscando o aprimoramento do controle sanitário para contribuir para a manutenção da saúde pública, impulsionar a economia do estado e valorizar o produto regional”, destaca o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo.

Além da emissão de GTAs, a Gerência de Defesa Animal da Adaf cadastrou, neste ano, sete estabelecimentos de piscicultura e três de apicultura/meliponicultura. Nas barreiras espalhadas pelo Estado, abordou 4.422 veículos, totalizando mais de 12 mil toneladas de produtos fiscalizados.

A Adaf implantou ainda três novas Barreiras de Vigilância Agropecuária (BVAs) nos municípios de Novo Aripuanã, Apuí (localizada no Distrito de Sucunduri) e Manicoré (na comunidade de Igapó Açu, na rodovia BR-319), como parte das metas do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (Pnefa).

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Adaf empossa mais 15 aprovados em concurso

Adaf renova empreendimentos inscritos no Serviço de Inspeção Estadual