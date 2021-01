Médico Sem Fronteiras deve atuar no combate ao Covid em Manaus

Profissionais devem ser treinados de acordo com o protocolo de Madrid enfrentar Covid-19 em Manaus | Foto: Mário Oliveira / FMS

Manaus - Representantes da Prefeitura de Manaus participaram de uma reunião com o coordenador da organização mundial Médicos Sem Fronteiras no Brasil, Francesco Di Donna, para alinhar assuntos relacionados à fase roxa que Manaus se encontra em razão da Covid-19.

A presidente do FMS, Dulce Almeida, articulou a possibilidade do staff da organização mundial atuar no hospital de campanha Nilton Lins, ajudando assim a reduzir a demanda nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e hospitais da rede estadual.

“O prefeito David Almeida está trabalhando para que nossa cidade supere logo essa fase. O apoio dos voluntários seria muito importante para nossa equipe médica”, afirmou a presidente.

O coordenador do Médico Sem Fronteiras, Francesco Di Donna, explicou que eles atuariam por meio de contrato de cooperação de colaboração onde eles trariam profissionais treinados de acordo com o protocolo de Madrid para conter os casos mais graves de Covid-19.

