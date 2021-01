Igreja em Manaus visita famílias que pedem oração nas portas das casas

O projeto já ministrou para famílias nos núcleos da Cidade Nova, além de bairros como Riacho Doce, Canaranas, Francisca Mendes, Alvorada, Braga Mendes, Alfredo Nascimento, Petrópolis, Aleixo, Parque 10 e outros | Foto: Divulgação/ Chama Church

Manaus - A pandemia, que tem vitimado muitas pessoas em Manaus, tem chamado a atenção também de igrejas evangélicas, que prestam auxílio espiritual às famílias, abaladas psicologicamente pela preocupação e luto.

A igreja evangélica Chama Church, na capital do Amazonas, é uma das que tem oferecido o serviço de apoio fiéis por meio do projeto “Oração à Porta”. A ideia é que a frente da casa dos fieis seja palco para orações e louvores, numa manifestação de fé.

De acordo com a assessoria da igreja, o projeto, que é realizado desde março do ano passado, funciona da seguinte forma: o apóstolo acompanhado de dois levitas (cantor e o violinista) visitam as famílias que ligam para a igreja com pedidos de oração. Após o chamado, a equipe de direciona ao endereço e, na calçada, com segurança, realiza-se um momento de oração, louvores e leitura bíblica.

“A oração e a adoração são armas poderosas contra a falta de esperança, porque nos conectam a Deus e fortalecem a nossa fé. Em momentos sombrios, precisamos crer no cuidado e na provisão de Deus”, destaca o apóstolo Richard Mattos.

Para Mattos, o ‘Oração à Porta’ é um momento de dizer as famílias que elas não estão sozinhas. "Isolados sim, sozinhos nunca. Com essa ação, levamos mensagem de fé, encorajamento e apoio para todos", disse.

Carro da oração

Após as orações realizadas nas casas, membros da igreja percorrem o mesmo bairro com o ‘carro da oração’. Nesse momento há louvores e exortações a Deus, com bênçãos as famílias que estão em suas casas.

A assessoria informou ao EM TEMPO , que a igreja respeita o limite do volume do som que é permitido por lei e não demora nas portas para que não haja incômodo aos vizinhos.

Para quem quiser solicitar a oração, basta entrar em contato com coordenação e agendar uma. Os levitas ministram e louvam nas portas das casas. Basta entrar em contato no número (92) 98433-6251.

Serviço

O quê: Oração à Porta

Onde: Frente das casas

Como solicitar: (92) 98433-6251

