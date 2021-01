Ipem-AM suspende atendimento presencial até 31 de janeiro

Atendimentos dos setores de Protocolo, Jurídico, Ouvidoria e Área Técnica serão mantidos | Foto: Divulgação

Manaus- O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), em cumprimento ao Decreto Estadual nº 43.271/2021 do Governo do Amazonas, publicado na quarta-feira (06), informa que estão suspensos os atendimentos presenciais, até o dia 31 de janeiro de 2021.

Os atendimentos dos setores de Protocolo, Jurídico, Ouvidoria e Área Técnica serão mantidos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, de maneira on-line, por meio dos endereços de e-mails abaixo:

Setor de Protocolo

E-mail: [email protected]

Setor Ouvidoria

E-mail: [email protected]

Setor Jurídico

E-mail: [email protected]

Diretoria Técnica

E-mail: [email protected]

