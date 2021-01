Parceria irá fortalecer qualificação dos servidores públicos no AM

O titular da Semad disse que o planejamento da pasta municipal e da Espi é retomar a oferta de qualificação dos servidores | Foto: Gabriel Retondano/Sead

Manaus - Na quinta-feira (07/01), a secretária de Estado de Administração e Gestão (Sead), Inês Carolina Simonetti, recebeu o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Ebenezer Bezerra, para discutir parceria entre as escolas de governo estadual e municipal.

As escolas de governo desempenham papel significativo na vida do servidor público, promovendo a valorização e, principalmente, o qualificando para atuar de acordo com a gestão estratégica e trazer efetividade aos projetos desenvolvidos pela gestão.

Na reunião, que teve também a participação do diretor-geral da Escola de Serviço Público Municipal (Espi), Junior Nunes, a secretária Inês Carolina Simonetti apresentou o Catálogo de Cursos 2020 da Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público (Esasp) da Sead, do Governo do Amazonas.

“Mesmo diante da crise provocada pela Covid-19, reformulamos nosso planejamento e reelaboramos os cursos presenciais para atividades de qualificação no formato Ensino a Distância (EaD)”, destacou a secretária.

O titular da Semad disse que o planejamento da pasta municipal e da Espi é retomar a oferta de qualificação dos servidores municipais. “Em especial, nas áreas de gestão pública. Estamos iniciando as tratativas com parceiros que possam ajudar. Claro que, no primeiro momento, será focado nas atividades em EaD”, disse Ebenezer Bezerra.

O diretor-geral da Espi, Junior Nunes, destacou que a meta da instituição é otimizar a atividade profissional de cada um dos servidores municipais. “Para isso, vamos firmar parcerias e desenvolver estratégias para melhoria contínua da gestão municipal”, disse.

