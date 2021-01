Fóssil de jacaré revela nova espécie que viveu na Amazônia

O jacaré fóssil tinha tamanho e hábitos alimentares similares ao jacaré-açu, ou seja, uma dieta generalista baseada em peixes, répteis e mamíferos de pequeno a médio porte | Foto: Divulgação

Manaus – Pesquisadores descobriram uma nova espécie de jacaré, já extinta há 10 milhões de anos da Amazônica brasileiro. Nomeado de Melanosushus Latrubessei, o animal foi descoberto por meio de um fragmento de fóssil do focinho do animal, do Sul do estado do Amazonas conhecida como Talismã, apesar de incompleto, foi o suficiente para confirmação de uma espécie ainda desconhecida pela ciência.

A descoberta foi feita em julho de 1990, por pesquisadores da Universidade Federal do Acre em trabalho de coleta e afloramento do sítio Talismã.



Recentemente houve a disponibilidade de especialistas para avaliar o material, que foram lideradas pelos pesquisadores Dra. Lucy Gomes de Souza (MUSA – Museu da Amazônia) e pelo Prof. Dr. Jonas Souza Filho (UFAC). E foi indicado que os fósseis daquela localidade correspondem à época do Mioceno Superior.

Espécie Melanosuchus latrubessei

O jacaré fóssil tinha tamanhos e hábitos alimentares similares a outros jacarés, o que foi constatado foi a morfologia dos dentes entre outras características, de acordo com a Dra. Lucy.

Crânio de melanosuchus niger adulto em transparência | Foto: Divulgação

“A principal similaridade da espécie fóssil (Melanosuchus latrubessei) com o jacaré-açu, espécie vivente (Melanosuchus niger) é a presença de um osso chamado vômer que se expõem no céu da boca do animal entre dois ossos chamados de pré-maxila e maxila. As diferenças estão relacionadas ao número de dentes, configuração dos ossos do céu da boca e de duas cristas que ornamentam o focinho do animal”, contou.

Em relação aos termos evolutivos, os pesquisadores foram capazes de elaborar questões sobre as mudanças climáticas e ambientais durante a evolução dessas espécies e de sua extinção. Há 10 milhões de anos essa área da região Norte não era ocupada pela floresta Amazônica, mas sim outro tipo de floresta.

O professor e Dr. Jonas Souza (UFAC) explica que os estudos colaboraram para que a pesquisa identificasse a nova espécie de jacaré, com características diferentes de outras.

“Os estudos anatômicos e filogenéticos da nova espécie permitiram aos autores a concluírem que o novo jacaré (Melanosuchus latrubesseis) mesmo sendo diferente em vários de seus aspectos morfológicos com as espécies já conhecidas, tanto fósseis quanto atuais, guarda semelhanças com o atual jacaré-açu (Melanosuchus niger), razão pela qual se admite parentesco entre ambas as espécies”, afirmou.

O nome latrubessei foi dado em homenagem ao Dr. Edgardo M. Latrubesse que é um importante geomorfólogo argentino que estudou durante décadas a região Amazônica tentando entender a evolução dos ambientes passados.

Qual a importância do estudo?

O pesquisador explicou que estudos e descobertas como a da espécie são de grande relevância para a população, pois abrangem o conhecimento sobre a biodiversidade e a projeção do futuro para possíveis impactos.

“Estudos envolvendo a vida passada são importantes para expandirmos nosso conhecimento sobre a biodiversidade de organismos que já habitaram nosso planeta, mas também para compreendermos como se dá a evolução dos animais e o impacto das mudanças climáticas e ambientais na vida dos organismos. A compreensão do passado nos ajuda a compreender e explicar o presente bem como projetar o futuro, avaliando assim os danos e impactos de nossas ações na natureza e quais as possíveis consequências que isso gerou e irão gerar”, ressalta.

Além de ampliar o conhecimento, o estudo permite a compreensão sobre a evolução geológica e biológica da Amazônia, conforme explica o Dr. Jonas.

“O achado é da maior relevância, pois para além de ampliar o conhecimento sobre as formas de crocodilianos fósseis na América do Sul, permitirá melhor entender a evolução geológica e biológica da Amazônia ao longo dos últimos milhões de anos”, disse.

A descoberta foi descrita em um artigo publicado na revista científica Zootaxa assinado por pesquisadores de seis instituições brasileiras: Universidade Federal do Acre (UFAC), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMS) e Museu da Amazônia (MUSA).

