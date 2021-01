Veterinária morre no Hospital João Lúcio após ser atropelada em Manaus

Vítima foi atropelada por um veículo não identificado | Foto: Divulgação

Manaus - A veterinária Rayra Elias Ferreira, de 26 anos, morreu na noite de sexta-feira (8), após 19 dias internada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Ela foi vítima de uma atropelamento.

Conforme a Polícia Civil, no dia do acidente, ela foi atropelada por um veículo não identificado e foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com fratura exposta.

A vítima passou por cirurgia, permaneceu internada, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O corpo dela foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Leia mais

Dona de casa morre após ser atropelada por dois carros em Manaus

Homem fura sinal vermelho, atropela menina de 5 anos e foge; veja