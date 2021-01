Após queda de raio, homens morrem afogados no Lago do Jaraqui, no AM

Os corpos foram encontrados por moradores do município | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, morreram afogados durante uma forte chuva, na tarde de sexta-feira (8), no município de Manaquiri, localizado a 60 quilômetros de Manaus.

Segundo informações da Defesa Civil do Município de Manaquiri e do Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), as vítimas estavam em uma canoa com rabeta, no Lago do Jaraqui, e ao tentarem retornar para suas casas, a embarcação parou de funcionar.

"Um estava na proa da canoa com um remo e outro jovem estava tentando ligar o motor quando, supostamente, um raio atingiu próximo à embarcação e que eles teriam caído na água e desaparecido. As testemunhas acreditam que o raio não atingiu a canoa pois os pertences estavam intactos e que talvez as duas vítimas teriam se assustado com o barulho", afirmou o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por meio de assessoria.

Ainda de acordo com as informações, três bombeiros mergulhadores foram até o município para efetuar as buscas na lagoa, na manhã deste sábado (9), mas os corpos já haviam sido encontrados por populares e entregues à Defesa Civil Municipal de Manaquiri, que fará toda a tramitação junto ao Instituto Médico Legal.

Amigos morrem afogados após caiaque virar no Lago Tarumã, em Manaus