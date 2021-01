Nova EJA: matrículas para novos alunos começa dia 29 de janeiro no AM

O procedimento poderá ser realizado via Internet, | Foto: Divulgação

Manaus - Os estudantes que desejam vagas de ensino na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública do Amazonas devem seguir o calendário de matrículas divulgado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, na última sexta-feira (8). Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, o procedimento será feito totalmente on-line, sem necessidade de confirmação nas escolas, neste período.



O período de matrículas para novos alunos da rede estadual de ensino, na modalidade EJA, será de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. O procedimento poderá ser realizado via Internet, por meio do site www.matriculas.am.gov.br .

A modalidade de ensino foi reformulada na estrutura e proposta pedagógica, respeitando aspectos socioculturais e econômicos da população. Com a reformulação busca garantir a celeridade de inserção no mercado de trabalho, aumentar a oferta por meio de matrículas semestrais e minimizar a evasão escolar, assegurando a conclusão de cada etapa e propiciando a continuidade dos estudos.

Para o secretário de Educação, em exercício, Luis Fabian Pereira Barbosa, a medida é fundamental para atender o público de interesse da EJA. “Nossos alunos e alunas da EJA são pessoas que, por algum motivo, precisaram interromper os estudos, mas buscam oportunidades melhores no mercado de trabalho. Esta adequação permite, além da aquisição de conhecimentos, estar melhor preparado para buscar melhores empregos e seguir com o Ensino Superior, por exemplo”, acrescentou Luis Fabian.

Os interessados em realizar a matrícula na modalidade devem ter a idade mínima de 15 anos completos para 1º e 2º segmento e 18 anos completos para o 3º segmento. No ato da matrícula – que será anunciada em janeiro -, o candidato deverá apresentar documento oficial com foto, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, Histórico Escolar, comprovante de endereço e comprovação de conclusão de escolaridade anterior para a etapa pretendida. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Os estudantes já matriculados na EJA, em 2020, tiveram o procedimento de rematrícula realizado pelas escolas de maneira automática, no período de 28 de dezembro a 7 de janeiro. Dessa forma, todos que estavam matriculados no ano letivo de 2020 já estão com vaga garantida para o próximo ano.

Transferência

Para os interessados em solicitar transferência, o período é de 22 a 25 de janeiro, através do link: www.matriculas.am.gov.br. As escolas estão orientadas a aceitar o pedido, caso haja vagas, e confirmar a matrícula. O segundo momento, que é o da apresentação de documentos de maneira presencial, ocorrerá somente no início das aulas, que ainda não tem data definida.

Retardatários - Os estudantes que perderem os prazos poderão realizar qualquer um dos procedimentos no dia 2 de fevereiro, estando sujeitos à disponibilidade de vagas na unidade escolhida. O procedimento também será feito pela Internet.

Cadastro

Para os alunos novatos na rede pública de ensino, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro on-line dos responsáveis, que já pode ser feito no site. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. O sistema enviará um código para a caixa de entrada do e-mail informado e esse código deve ser inserido na tela de cadastro inicial. Só depois dessa etapa, será possível dar seguimento ao cadastro do responsável e do aluno.

