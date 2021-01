Mais de 1,8 mil casos de Covid são registrados no AM neste sábado (9)

O total de casos da doença no estado já alcança a marca de 212.996 | Foto: Divulgação

Manaus - Mais 1.856 novos casos de Covid-19 foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), neste sábado (9), totalizando 212.996 casos da doença no estado.

As informações foram divulgadas em boletim informativo, que confirmou ainda 54 óbitos da doença no estado, sendo 43 ocorridos na sexta-feira (8) e 11 encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.669 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na sexta-feira, foram registrados 56 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta, ainda, que 26.707 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de Saúde, o que corresponde a 12,54% dos casos confirmados ativos.

Rede de assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 1.372 pacientes internados, sendo 905 em leitos (357 na rede privada e 548 na rede pública), 431 em UTI (150 na rede privada e 281 na rede pública) e 36 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há, ainda, outros 548 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 390 estão em leitos clínicos (143 na rede privada e 247 na rede pública), 109 estão em UTI (93 na rede privada e 16 na rede pública) e 49 em sala vermelha.

Banco de dados

O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM, a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até as 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 268.932 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 271.990.

Ao todo, 13 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Eirunepé, Humaitá, Iranduba, Itamarati, Juruá, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Santa Isabel do Rio Negro, Silves, Tapauá, Tefé e Tonantins.

Dos 212.996 casos confirmados no Amazonas, até este sábado, 89.109 são de Manaus (41,84%) e 123.887 do interior do estado (58,16%). Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.692 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.977.

Informe funerário

Um total de 130 sepultamentos foram registrados nos cemitérios de Manaus, neste sábado (9), de acordo com informações da Prefeitura de Manaus. Do total, 103 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), dos quais dois deles optaram pelo serviço de cremação.

Apenas um óbito oriundo de outra cidade foi registrado. Já nos cemitérios particulares, 27 enterros foram realizados. Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital do Amazonas, 45 foram declaradas como Covid-19 e nos espaços privados foram 14 registros de óbitos pelo novo coronavírus.

O município informa ainda que houve o registro de 14 óbitos em domicílio e que, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos neste dia, 19 foram atendidos pelo serviço SOS Funeral, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

