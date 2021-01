Covid-19: antes de morrer, cantora do Garantido deu à luz ao 1º filho

Grávida, Roci Mendonça publicou uma foto ao lado do marido | Foto: Reprodução Facebook

Manaus - A cantora Roci Mendonça, backing vocal do Boi Garantido, é mais uma vítima fatal da Covid-19. Ela estava internada desde o fim do mês passado em um hospital da capital e morreu na noite de sábado (9). Além dela, o curral vermelho e branco teve outra perda nesta semana, o compositor do boi e professor Rafael Marupiara também faleceu da doença.

Roci sofreu três paradas cardíacas na sexta-feira (8), mas foi reanimada. Um dia depois não resistiu. Ao ser internada, a cantora passou por uma cirurgia para o parto do primeiro filho, que nasceu prematuro e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal de uma unidade hospitalar.

Comoção nas redes sociais

A jornalista Naiandra Amorim realizou uma homenagem à amiga nas redes sociais.

"O coro celestial ganhou mais uma voz hoje, a sua. Papai do céu te chamou para dar aquele reforço. É lá que você vai louvar bastante, como amava fazer. Eu só queria poder ter mais um tempo contigo agora, o suficiente para te dar um abraço e dizer que sua vida valeu apena, que você jamais será esquecida e que seu menino vai crescer lindo e forte como você sempre sonhou. Luz pra você, muita luz. Te amo, Roci", publicou a jornalista em seu perfil no Instagram.

O Boi Bumbá Garantido emitiu uma Nota de Pesar na manhã deste domingo (10). Confira:



Canta rouxinol, já é dia no céu

Foi então que Lindolfo Monte Verde se queixou a São João: 'Desde que cheguei aqui, tenho sentido rouquidão'. São João Batista, santo de proteção, chamou um querubim e lhe ordenou a missão: traga um rouxinol que seja afinado e que dê conta do recado. Ele respondeu: 'Só tem a Roci Mendonça'. E ela já está pronta.

E lá se foi a Roci, ensinar cantigas no céu. Sem antes cobrar do Santo Menestrel: 'Quem vai cuidar do Max, enquanto não estou aqui? Ele respondeu: 'Teus parentes que te amam e o pai dele, o Raony'.

Agora ensina Roci, aos mestres que ela tanto decantou, as notas em 'Lá'. As claves de 'Sol'. Sem esquecer de solfejar que o Garantido é o 'verbo amar'.

Canta rouxinol na porteira. Canta rouxinol na ribeira. Canta a Roci no céu. Aplausos pedimos agora, a quem o Supremo escolheu. Não cabe ao Boi Garantido, selecionar a voz de Deus. Canta Roci. Canta no 'bem querer'. Canta para sempre: teu boi Garantido nunca vai te esquecer.

