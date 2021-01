Empresário Walid Aziz, irmão do senador Omar Aziz, morre de Covid-19

Com um quadro grave, Walid estava internado desde o dia 25 de dezembro | Foto: Divulgação

Manaus - Internado desde o Natal em um hospital particular de Manaus, o empresário Walid Aziz, irmão do senador Omar Aziz, morreu na manhã deste domingo (10), vítima da Covid-19. A assessoria de comunicação do parlamentar confirmou a informação ao portal EM TEMPO .

A equipe de imprensa do senador informou, ainda, que pela manhã Omar informou o chefe de gabinete sobre o falecimento do irmão.

Com um quadro grave, Walid estava internado desde o dia 25 de dezembro e nove dias depois foi intubado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade hospitalar.

O empresário deixa uma filha e a es Lenúbia Alcântara Aziz.

