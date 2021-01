David Almeida lamenta inúmeras mortes por Covid-19 ocorridas em Manaus

“Eram pessoas que com certeza tinham muito mais a contribuir com a nossa cidade", salientou o prefeito. | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus, David Almeida, lamentou com profundo pesar as inúmeras mortes que vêm sendo registradas neste fim de semana em decorrência da Covid-19.



“Foram profissionais de comunicação, de movimentos, pessoas conhecidas por toda a sociedade, dezenas de pessoas tão importantes para suas famílias e para nós”, disse o prefeito. Há menos de 15 dias à frente do Executivo Municipal, David vem adotando medidas que visam ampliar o atendimento na Atenção Básica e ajudar na redução de casos mais graves.

“Estamos atravessando um momento que requer muito cuidado e responsabilidade, por parte das pessoas em se protegerem contra este vírus. Em menos de 24 horas tivemos várias famílias enlutadas, muitas das quais de amigos próximos. Rogo a Deus para que encontrem a paz, e que possamos vencer este período tão preocupante que estamos enfrentando. Minha solidariedade a todas estas famílias”, destacou o prefeito.

Entre algumas das vítimas de Covid-19, mortas neste fim de semana, citadas pelo prefeito estão a esposa do desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Giovanna Maddy Fligliuolo Vieira; o irmão do senador Omaz Aziz, o empresário Walid Aziz; a cantora do boi-bumbá Garantido, Roci Mendonça; o diretor de imagens, da rede Tiradentes de Comunicação, Ricardo César Rodrigues; o técnico em som, da TV A Crítica, Lurdemil Uchôa; e o presidente da Federação de Futebol Americano, e um dos fundadores do time Lobos Futebol Americano, Gutemberg Maia de Oliveira, o “Chicão”.

“Eram pessoas que com certeza tinham muito mais a contribuir com a nossa cidade, com o nosso Estado. Peço que todos redobrem seus cuidados, a atenção neste momento tão crucial”, salientou o prefeito.

