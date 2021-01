Homem morre atropelado ao tentar atravessar avenida Camapuã, em Manaus

Uma equipe do Instituto Médico Legal realizou a remoção do corpo | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, identificado como José Alberto Vieira de Souza, morreu após ser atropelado, na tarde deste domingo (10), na avenida Camapuã, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, a vítima ainda estava com sinais vitais quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não aguentou e morreu em via pública.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem tentava atravessar a avenida no momento do atropelamento. O carro, um Renault Sandero, ficou com a frente parcialmente destruída. Já o motorista não sofreu ferimentos graves, ele deve prestar esclarecimentos em uma unidade policial da capital.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo, que segue para os procedimentos legais de confirmação da identidade da vítima.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram ao local para controlar o fluxo de veículos e evitar outras fatalidades na localidade.

