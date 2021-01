Prefeito de Manaus acompanha sanitização em espaços públicos do Centro

A ação envolveu as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Limpeza Urbana (Semulsp) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc). | Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom

Manaus - Como parte do plano de combate à Covid-19 em Manaus, uma ação integrada de sanitização e limpeza foi realizada na orla da Manaus Moderna e no mercado municipal Adolpho Lisboa, localizados no Centro, neste domingo (10).

Os serviços envolveram as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Limpeza Urbana (Semulsp) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Os trabalhos foram acompanhados de perto pelo prefeito de Manaus, David Almeida, que já anunciou que outras feiras e espaços públicos e de grande circulação de pessoas irão receber o mesmo serviço nos próximos dias. Segundo David, esse serviço é de fundamental importância para garantir a segurança dos trabalhadores e da população que frequenta os locais.

“Onde tiver uma praça, onde tiver um mercado, onde tiver uma feira, onde tiver um logradouro público municipal, nós vamos estar higienizando, sanitizando, para que nós possamos dar segurança à população da cidade de Manaus”, afirmou Almeida.

O prefeito fez ainda um apelo para que a população respeite os decretos municipais relacionados aos cuidados com a Covid-19 e mantenha a proteção necessária. “Aproveito a oportunidade para pedir que todos permaneçam em casa, saiam o mínimo possível. Só saiam se for necessário, para ir às padarias, drogarias e aos supermercados, para fazer o abastecimento de suas residências. Esses próximos dez dias serão fundamentais para que nós possamos diminuir a incidência da transmissão do vírus da Covid-19 em nossa cidade”, frisou.

Integração

O secretário da Semacc, Renato Júnior, explicou que a orientação do prefeito David Almeida é de que todas as secretarias trabalhem de forma integrada e enérgica contra à Covid-19. “Temos 43 feiras e iremos sanitizar todas elas. Estamos alinhando as ações entre Semacc e Semulsp, juntamente com outras secretarias, para que os permissionários e também os clientes possam ter um ambiente muito melhor para trabalharem”, explicou.

O secretário de Limpeza Urbana, Sabá Reis, informou que os serviços na orla da Manaus Moderna vão seguir por todo domingo, ressaltando que não haverá descanso por parte da Prefeitura de Manaus. “Estamos trabalhando quase 24 horas, todos os dias, independentemente de ser domingo, como hoje. Não podemos perder tempo. E tudo que nós temos ao nosso favor é o tempo que Deus está nos dando”, finalizou Reis.

*Com informações da assessoria

