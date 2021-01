Secretaria de Saúde nega falta de EPIs no Hospital 28 de Agosto

Direção do hospital afirmou que desconhece pedidos de doações ao hospital | Foto: Divulgação

Manaus - Após circulação de notícias de que Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e água estariam em falta no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) emitiu nota explicando que não há qualquer problema de abastecimento de EPIs, como luvas, máscaras e capotes, entre outros, no Hospital.

Ainda na nota, a Secretaria esclareceu que não há necessidade de doação desses itens à unidade. Pedidos de doação circularam nas redes sociais neste final de semana e a diretoria do HPS afirmou que não é de conhecimento e nem tem a autorização da gestão. “Sabemos que as pessoas querem ajudar, mas realizamos periodicamente as entregas de EPIs aos profissionais que trabalham na unidade”, disse a diretora, Júlia Marques.

Ainda na nota, a SES-AM explicou que mantém o abastecimento de EPIs nas unidades de Saúde, por meio da Central de Medicamentos do Amazonas (CEMA), que envia periodicamente os insumos aos hospitais, prontos-socorros, SPAs, UPAs e demais unidades da rede estadual.

Às empresas ou pessoas físicas interessadas em realizar doações de EPIs e medicamentos, a Secretaria esclareceu que podem entrar em contato com a direção da Central de Medicamentos do Amazonas, pelo e-mail [email protected] e pelos telefones (92) 3131-2802 e 3131-2800.

