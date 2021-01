Após declaração de Pazuello, Wilson Lima faz apelo por vacinação no AM

| Foto: Diego Peres / Secom

Manaus - Após o ministro Eduardo Pazuello declarar que nenhum estado terá prioridade no plano de vacinação contra a Covid-19 , o governador Wilson Lima fez um apelo para que a situação do Amazonas receba atenção.

"Estamos numa guerra. Estamos numa batalha e devemos enfrentá-la juntos. Peço que o Amazonas tenha prioridade, pelo menos em número de vacinas. Aqui temos a questão dos ribeirinhos, dos indígenas", declarou o governador.

O pedido foi realizado durante a visita do Ministro de Saúde a Manaus, nesta segunda-feira (11), para apresentar o Plano Estratégico da Covid-19 no Amazonas. Pazuello declarou que o plano de vacinação contra a Covid-19 deve começar no dia 20 de janeiro, em abrangência nacional, sem prioridade para nenhum estado.

Segundo dados divulgados pelo Ministério de Saúde, o Amazonas é o segundo estado com maior número de transmissão. O número de casos e mortes cresceu de uma forma muito elevada nos últimos dias.

Leia mais:

Pazuello diz que AM não terá prioridade na vacinação contra Covid-19

Pazuello vai anunciar novas ações de combate à Covid-19 no Amazonas