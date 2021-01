Por conta da pandemia, horário das atividades da CC é alterado no AM

Com a medida, o horário de segunda a quinta-feira passa ser de 8h às 18h | Foto: Márcio Melo

Manaus - O SINDUSCON-AM, representante das empresas da Construção Civil no Amazonas e o SINTRACOMEC, representante dos trabalhadores do setor, em razões da pandemia do Covid-19 que assola o Estado do Amazonas, entendendo e contribuindo para o momento difícil que toda a cadeia de saúde do Estado está atravessando, resolveram alterar em Acordo Específico Temporário, o horário de entrada e saída dos trabalhadores nos canteiros de obras do Estado, no período de 12 a 29 de janeiro de 2021.

A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira (11), com o intuito de evitar aglomeração nos coletivos, protegendo possíveis contaminações.

O Acordo Específico Temporário entre SINDUSCON-AM e SINTRACOMEC foi firmado após reunião realizada entre as entidades | Foto: Divulgação

Com a medida, o horário de segunda a quinta-feira passa ser de 8h às 18h; e nas sextas-feiras será de 8h às 17h. Anteriormente o horário de entrada nos canteiros era a partir das 7h.

O Acordo Específico Temporário foi firmado após uma reunião com as duas entidades e empresas associadas na sede do SINDUSCON-AM.

*Com informações da assessoria

