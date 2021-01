Prefeitura promove asfaltamento e limpeza em cemitério de Manaus

A pavimentação asfáltica, que começou nesta segunda-feira, é constituída do serviço de terraplanagem, seguida da aplicação do asfalto | Foto: Valdo Leão / Semcom

Manaus - Uma força-tarefa da Prefeitura de Manaus está no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona Oeste, para melhorar a infraestrutura de uma nova área destinada a sepultamentos no maior cemitério da capital amazonense. A ação está sendo realizada pelas secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e Limpeza Urbana (Semulsp).

Com a lotação máxima atingida no antigo espaço destinado aos enterros por Covid-19 e o aumento na quantidade de vítimas fatais nas últimas semanas em Manaus, um novo local dentro do cemitério Nossa Senhora Aparecida foi aberto para os sepultamentos. Esse espaço receberá pavimentação asfáltica, no trecho onde não tem, e ação de tapa-buracos, onde o asfalto já havia sido colocado. A iluminação pública será o próximo passo. Atualmente, todo o cemitério passa por serviço de limpeza, podagem e capina.

“O prefeito David Almeida nos determinou que cuidássemos do cemitério, para que as pessoas que estão vindo enterrar seus entes queridos encontrem um cemitério com dignidade e respeito a todos”, afirmou o titular da Semulsp, Sabá Reis.

A pavimentação asfáltica, que começou nesta segunda-feira, é constituída do serviço de terraplanagem, seguida da aplicação do asfalto. O objetivo é que toda essa nova área, aos fundos do cemitério, receba pavimentação e todo o cemitério passe por melhorias.





