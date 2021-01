Contra Covid-19, Itacoatiara decreta toque de recolher entre 21h e 5h

Itacoatiara (AM) - A prefeitura de Itacoatiara, distante a 176 quilômetros de Manaus, decretou o toque de recolher, entre 21h e 5h, para diminuir os casos do novo coronavírus no município. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o município já ultrapassou mais de 3 mil casos da doença e 101 mortes.

Conforme o prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim (PSC), a medida é necessária para conter o avanço da doença no município. "O decreto que se faz necessário nesse momento, tem um prazo de 15 dias, para que mais em breve todos nós possamos voltar à nossa rotina, com a certeza de que estaremos protegidos. Estamos todos juntos nesta luta!", diz.

A medida vem sendo adotada por outros prefeitos do interior do Amazonas, entre os prefeituráveis que também decidiram pelo toque de recolher, estão Iranduba, Alvarães e Parintins.

AM e a Covid-19

No último Boletim da FVS-AM, foram confirmados 965 novos casos de Covid-19, totalizando 213 mil casos da doença em todo o Amazonas.

Estado recebe insumos para interior

Municípios do interior do Amazonas vão contar com insumos e equipamentos para combate à pandemia. O governador Wilson Lima, recebeu nesta segunda-feira (11), o material do Ministério da Saúde para equipar as unidades hospitalares.

