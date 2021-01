Fibra óptica rompida causa falha no serviço de telefonia, em Manaus

Manaus - Parte dos manauaras percebeu falha no serviço de telefonia e internet, nesta segunda-feira (11), na capital do Amazonas. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a instabilidade no serviço foi reportada pela empresa Claro, que alegou o rompimento de uma fibra óptica na região causada por terceiros.

Segundo a Anatel, até às 18h (horário de Manaus), o serviço na cidade já havia sido reestabelecido, com a fibra recuperada.





Mesmo apenas com a manifestação da Claro, usuários de outras operadoras de telefone também registraram falha no sinal de rede e no serviço de ligações. Quanto a isso, a Anatel informou não ter recebido qualquer notificação, mas que aguardava o contato.

"A TIM reportou à Agência não ter tido problemas percebidos na infraestrutura da prestadora em Manaus. A Anatel também solicitou manifestações à Oi e a Vivo e está no aguardo das informações", escreveu a Anatel, em nota para esta reportagem.

*Em atualização

