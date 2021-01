Amazonas deve realizar estudo genético sobre mutação do coronavírus

Pesquisas estão em andamento na Fundação Oswaldo Cruz Amazônia | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria da Saúde do Amazonas informou que 200 amostras de pacientes com Covid-19 passarão por um estudo genético para determinar se há uma variante do novo coronavírus circulando pelo estado . Segundo reportagem do Uol, pesquisas em andamento na Fundação Oswaldo Cruz Amazônia apontaram que a nova variante do novo coronavírus encontrada em pacientes japoneses tem origem no estado do Amazonas. As mutações achadas no vírus, até então inéditas, criaram o que será uma provável nova linhagem brasileira.

O Japão informou que detectou a contaminação pela nova variante do coronavírus em quatro pessoas que saíram do Amazonas.

Manaus vive uma nova calamidade por uma segunda onda de casos e hospitalizações, com números maiores e crescimento mais acelerado que na primeira fase. O prefeito David Almeida (Avante) anunciou que o sistema público está novamente em colapso.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou ontem o diagnóstico de 2.151 novos casos de Covid-19, totalizando 216.112 casos da doença no estado.

De acordo com o boletim, foram confirmados 55 óbitos por Covid-19, sendo 34 ocorridos no domingo (10.jan) e 21 encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.756 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no domingo, foram registrados 62 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 27.075 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de Saúde, o que corresponde a 12,53% dos casos confirmados ativos.

O governador Wilson Lima (PSC) afirmou que há carência de oxigênio para pacientes internados. "O que nós estamos enfrentando é algo inimaginável para qualquer cidadão, é por isso que a gente precisa da ajuda de todos, é preciso que tenhamos esse andamento que estamos tendo com o Governo Federal e com a Prefeitura de Manaus", afirmou o governador

Diante do cenário, ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, visitou Manaus e prometeu ajuda ao estado para suprir a carência da rede. Ele também anunciou que a vacinação chegará aos estados até quatro dias após aprovação da Anvisa.

